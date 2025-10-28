Рэпера Icegergert уличили в пропаганде АУЕ из-за фразы: «Жизнь ворам!»

iceicegergert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обнародовала в Telegram-канале инцидент с участием рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт), произошедший на его московском концерте.

Мизулина опубликовала видео, на котором артист в финале выступления выпивает напиток из стопки и выкрикивает лозунг «Жизнь ворам!». Общественница расценила эти слова как открытую пропаганду криминальной субкультуры и напомнила, что движение АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) уже признано экстремистским и запрещено в России.

Также, добавила Мизулина, летом текущего года ГУ МВД России по Москве инициировало комплексное исследование ряда треков Icegergert. Специалисты проверяют композиции на наличие пропаганды нацистской символики, присутствие символики экстремистских организаций и возможные признаки пропаганды наркотиков.

Основанием для проверки послужили неоднократные инциденты на концертах рэпера — в том числе массовые драки и иные ситуации, создающие угрозу общественной безопасности.

Icegergert — российский рэп‑исполнитель и резидент лейбла Gazgolder. Артист начал записывать треки в 2019 году, а первые релизы выпустил в 2021‑м. Самые популярные треки исполнителя: «Грабитель 78», «Русские воры», «Vopros Vremeni», «Gektor», «ULTIMA».

