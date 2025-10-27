Модель чуть не потеряла дочь, которой отчим засунул сверло в нос и задел глаз

Муж напал с ножом и сверлом на модель Дабни и проткнул нос приемной дочери

Работающая моделью американка Каризма Дабни едва не потеряла дочь после нападения мужа в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

По словам 31-летней Дабни, ее муж, 28-летний Джошуа, напал на них с дочерью 22 октября, вооружившись ножом и сверлом. Он нанес несколько ножевых ранений матери, которая смогла сбежать к соседке. После отчим засунул сверло в нос своей 12-летней падчерице.

«Когда приехали полицейские, она рассказала им, что ее ранили. Потом выяснилось, что дети все еще были внутри, а [подозреваемый] не открывал дверь и не впускал женщину», — вспоминает соседка.

Когда полицейские открыли дверь и вызвали скорую помощь, Дабни объяснила, что позволила мужу навестить детей после разрыва.

Девочку экстренно прооперировали. По словам источников в медицинских кругах, осколок из глаза подростка пришлось удалить хирургическим путем. Мужчине было предъявлено обвинение в нападении, нанесении вреда здоровью ребенка и хранении оружия — ожидается, что обвинения будут переквалифицированы в покушение на жизнь человека.

Накануне падчерица актера Михаила Казакова рассказала о домашнем насилии в семье.

Ранее внук Джека Николсона сломал зуб своей девушке.