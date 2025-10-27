Анна Хилькевич готова родить четвертого ребенка

Актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что готова родить четвертого ребенка. Размышлениями о материнстве она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сейчас вместе с семилетней дочкой Машей Хилькевич отдыхает на море. По словам актрисы, совместный отдых растрогал ее.

«Я буду вспоминать это время всю свою жизнь и радоваться моментам, которые мы провели вместе. Я, конечно, только всеми руками и ногами за то, чтобы женщины становились матерями и могли испытать эти чувства», — говорит Хилькевич.

Многодетная мать напомнила, что в следующем году ей исполнится сорок лет.

«И я думаю, неужели у меня больше не будет четвертого, пятого ребеночка. Я бы хотела. Конечно, есть страхи и опасения на тему появления ребенка после сорока, но, мне кажется, стоит попробовать. Один ребенок или несколько — дети, это круто, это счастье», — говорит она.

Актриса также рассказала, что к мыслям о материнстве ее подтолкнул новый сериал «День семьи», который раскрывает тему поздней беременности.

До этого актриса делилась в блоге, что врач-гинеколог отметила ее успешное восстановление после третьих родов и призвала не тянуть с четвертой беременностью.

Сериал «День семьи» стартует на ТНТ 27 октября. По сюжету Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) отправляют дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь и хотят пожить для себя, но 55-летняя Марина узнает о беременности.

Сейчас Хилькевич и ее супруг Артур Мартиросян воспитывают троих детей: девятилетнюю Арианну, семилетнюю Анну-Марию и годовалую Оливию.

