Анна Хилькевич готова родить четвертого ребенка

Актриса Хилькевич захотела родить четвертого ребенка после сорока
true
true
true
close
ТНТ

Актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что готова родить четвертого ребенка. Размышлениями о материнстве она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сейчас вместе с семилетней дочкой Машей Хилькевич отдыхает на море. По словам актрисы, совместный отдых растрогал ее.

«Я буду вспоминать это время всю свою жизнь и радоваться моментам, которые мы провели вместе. Я, конечно, только всеми руками и ногами за то, чтобы женщины становились матерями и могли испытать эти чувства», — говорит Хилькевич.

Многодетная мать напомнила, что в следующем году ей исполнится сорок лет.

«И я думаю, неужели у меня больше не будет четвертого, пятого ребеночка. Я бы хотела. Конечно, есть страхи и опасения на тему появления ребенка после сорока, но, мне кажется, стоит попробовать. Один ребенок или несколько — дети, это круто, это счастье», — говорит она.

Актриса также рассказала, что к мыслям о материнстве ее подтолкнул новый сериал «День семьи», который раскрывает тему поздней беременности.

До этого актриса делилась в блоге, что врач-гинеколог отметила ее успешное восстановление после третьих родов и призвала не тянуть с четвертой беременностью.

Сериал «День семьи» стартует на ТНТ 27 октября. По сюжету Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) отправляют дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь и хотят пожить для себя, но 55-летняя Марина узнает о беременности.

Сейчас Хилькевич и ее супруг Артур Мартиросян воспитывают троих детей: девятилетнюю Арианну, семилетнюю Анну-Марию и годовалую Оливию.

Накануне Анна Хилькевич рассказала, что муж Артур подарил ей собаку-робота.

Ранее звезда «Универа» захотела продать свой дом.

