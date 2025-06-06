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Звезда «Универа» захотела продать свой дом

Актриса Анна Хилькевич сообщила, что продает свой дом
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Личный архив Анны Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич сообщила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что планирует продавать свой дом.

Хилькевич не стала раскрывать, выставила ли она уже на продажу жилье. Она также не хочет раскрывать, за сколько планирует продать недвижимость.

«Очень жалко сил мужа, вложений и так далее, но… В идеале для меня 100 квадратов и, на самом деле, соток 30 мне было бы достаточно. Сейчас мы продадим свой, мы не настолько богатые, чтобы два особняка держать», — рассказала артистка.

Хилькевич отметила, что желание переехать возникло из-за пополнения в семье. Артистка заявила, что в старом доме уже «мало места».

Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

17 сентября 2024 года Хилькевич родила третью дочь Оливию. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева.

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