Муж Хилькевич подарил ей собаку-робота

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее муж подарил ей собаку-робота
Личный архив Анны Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич рассказала в Telegram-канале, что муж Артур Волков подарил ей собаку-робота.

«Подарки в этом году тоже были особенные. Мои девочки вместе с Артуром презентовали песню, которую написали пару лет назад. Девчонки даже поставили танец. Но Артур, конечно, удивил — подарил собаку-робота. Так что теперь у нас есть питомец», — поделилась артистка.

15 октября Хилькевич исполнилось 39 лет. 18 октября она опубликовала фотографии вечеринки по случаю дня рождения. Мероприятие прошло в формате вечернего шоу — гости по очереди выходили на сцену, садились на диван, участвовали в конкурсах и шутили. Праздничный торт был сделан в виде телевизора. Актриса задувала антенны вместо свечей.

«Мне хотелось не просто собрать гостей, а погрузить их в свой внутренний мир, познакомить друг с другом. Так родилась концепция: «Вся наша жизнь - как большое шоу» — рассказала актриса.

Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию. 17 сентября 2024 года Хилькевич родила третью дочь Оливию.

Ранее звезда «Универа» захотела продать свой дом.

