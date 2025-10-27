Концерт Blizkey закончился массовой дракой

Полиция проведет проверку после драки на концерте певца Blizkey во Владикавказе

Полиция проведет проверку по факту драки после концерта исполнителя Blizkey (настоящее имя Валерий Майромян) во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Сейчас правоохранители ищут зачинщиков конфликта. По данным источника агентства, массовая драка произошла в ресторане «Торне».

Как уточняет Life со ссылкой на SHOT, зрители обвиняют в случившемся организаторов, которые продали мест больше, чем вмещало помещение, и пьяных подростков, танцевавших лезгинку на столах.

Из-за множества стоячих билетов на небольшом танцполе, утверждают очевидцы, началась давка и последующая драка. Предварительно, несколько человек обратились за помощью к врачам, пишет SHOT.

Посетители заявляют, что охрана якобы не пыталась предотвратить конфликты, начавшиеся в зале ресторана.

