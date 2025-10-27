На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концерт Blizkey закончился массовой дракой

Полиция проведет проверку после драки на концерте певца Blizkey во Владикавказе
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Полиция проведет проверку по факту драки после концерта исполнителя Blizkey (настоящее имя Валерий Майромян) во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Сейчас правоохранители ищут зачинщиков конфликта. По данным источника агентства, массовая драка произошла в ресторане «Торне».

Как уточняет Life со ссылкой на SHOT, зрители обвиняют в случившемся организаторов, которые продали мест больше, чем вмещало помещение, и пьяных подростков, танцевавших лезгинку на столах.

Из-за множества стоячих билетов на небольшом танцполе, утверждают очевидцы, началась давка и последующая драка. Предварительно, несколько человек обратились за помощью к врачам, пишет SHOT.

Посетители заявляют, что охрана якобы не пыталась предотвратить конфликты, начавшиеся в зале ресторана.

В середине октября солиста группы «Папин Олимпос» Давида Сайфуллоева избили после концерта. Сайфуллоев рассказал, что его избили вшестером. В результате он сломал руку.

Ранее Стас Пьеха вспомнил про драки в хоровом училище.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами