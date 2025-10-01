На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьеха вспомнил про драки в хоровом училище

Певец Cтас Пьеха признался, что дрался в хоровом училище
true
true
true
close
wolfieha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Пьеха признался в шоу «Токсики» на платформе VK Video, что участвовал в драках в хоровом училище в Санкт-Петербурге.

Пьеха вспомнил, что ходит с одноклассниками в соседний двор, чтобы показать, как «забороть кого-нибудь». В один из таких дней он нашел парня, с которым решил подраться. Он предупредил своих одноклассников, что сейчас ударит его. Однако незнакомец оказался «подкованным» в борьбе и избил артиста.

По словам Пьехи, ему стало стыдно, что его избили прямо перед товарищами. Он поднял голову, чтобы посмотреть на одноклассников, но к тому времени все сбежали.

«Я прихожу в рваной форме, разодранная спина. Спрашиваю: «Че вы ушли?» А они: «Так урок начался!» Вот такие у меня одноклассники! С другой стороны, они же меня просили прийти, когда они на разборку ходили. Я впереди шел, а Самедов угрожал с баллончиком. И как бы меня звали в такие вещи. Но когда мне давали (люлей), все шли на урок», — поделился певец.

Ранее Cтас Пьеха признался, что посещает рехаб последние 10 лет.

