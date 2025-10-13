На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солиста группы «Папин Олимпос» избили в Ростове

Солиста группы «Папин Олимпос» Давида Сайфуллоева избили после концерта
davysay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист группы «Папин Олимпос» Давид Сайфуллоев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его избили в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошел после концерта артиста. Сайфуллоев рассказал, что его избили вшестером. В результате он сломал руку. Певец попросил у поклонников контакты влиятельных людей города, чтобы «порешать вопрос».

«Мужики, привет, нужны старшие с города Ростов-на-Дону! Мне есть с кого спросить», — заявил артист.

Группа «Папин Олимпос» была основана в 2018 году Давидом Сайфуллоевым и бас-гитаристом Леонидом Алешиным. Позже к ним присоединились Даниил Сущенко, Андрей Густей, Илья Щеголев. В августе 2019-го коллектив выпустил мини-альбом «Survival with Me Come On». В 2020-м группа выступила на шоу «Вечерний Ургант».

В сентябре 2025 года издание People сообщило, что на голливудского актера Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто.

По данным издания, инцидент произошел 6 сентября. После международного кинофестиваля в Торонто МакЭвой отдыхал вместе со съемочной группой, когда к нему со спины подошел мужчина. Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения и ударил звезду.

Ранее Пьеха вспомнил про драки в хоровом училище.

