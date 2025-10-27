Куклачев нашел виновных в дефиците клоунов в России

Куклачев: блогеры виноваты в том, что в России не хватает клоунов

В России наблюдается настоящий дефицит клоунов, так как молодые люди больше не идут в эту сферу, предпочитая блогерство цирковому искусству, заявил народный артист РФ, профессиональный дрессировщик кошек Юрий Куклачев. В беседе с Общественной Службой Новостей он посетовал, что из-за интернета цирковая индустрия терпит крах.

По мнению Куклачева, молодежь сегодня осознала, что клоун – это сложная профессия, которая не дает никаких гарантий и финансовой стабильности, при этом у современных людей в целом падает интерес к цирку.

«Сегодня на каждом шагу аниматоры, блогеры. Знаменитый блогер может переодеться в клоуна, и к нему куда охотнее пойдут, чем к неизвестному профессиональному цирковому артисту. Лично я считаю, что именно интернет погубил нашу сферу», — заявил дрессировщик.

По его мнению, сегодня остается все меньше профессиональных школ и педагогов, которые обучают этому мастерству, из-за чего почти нет людей, способных воспитать новую плеяду хороших клоунов и клоунесс. Кадровый голод распространяется не только на самих артистов – он может затронуть и педагогов, которые обучают азам профессии, заключил Куклачев.

Напомним, до этого Куклачева расстроила идея депутатов Госдумы запретить циркам покупку новых животных. Комментируя инициативу, он заявил, что именно выступлениями с животными отличался российский цирк, поэтому инициатива депутатов направлена на уничтожение всей отрасли.

Ранее Куклачев криком объяснил сенаторам, каким должен быть добрый человек.