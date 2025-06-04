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«Честным и справедливым»: Куклачев криком объяснил сенаторам, каким должен быть добрый человек

Дрессировщик Юрий Куклачев выступил в Совфеде РФ с речью о добром человеке
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик и народный артист РСФСР Юрий Куклачев выступил на заседании Совета Федерации России с речью о добром человеке. Ролик с артистом опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Человек добрый — это внимательный, чуткий, умеющий прощать, заботливый. Это честный и справедливый — вот, что такое добрый человек. Это качество надо воспитывать! Это!» — сказал Куклачев сенаторам.

Под конец выступления дрессировщик перешел на крик. Его эмоционально выступление сопровождалось активной жестикуляцией. Причина, по которой Куклачев выступал в Совфеде РФ, не раскрывается. Также неизвестен контекст речи артиста.

До этого Куклачев признавался, что его расстроила идея депутатов Госдумы запретить циркам покупку новых животных. По его словам, именно выступлениями с животными отличался российский цирк, поэтому инициатива депутатов направлена на уничтожение всей отрасли. Он добавил, что тоже выступает за наказание тех, кто издевается над животными, но для этого, по его мнению, не следует запрещать всем циркам брать новых «артистов».

Ранее Гребенщиков призвал молиться за сооснователя «Аквариума» Гуницкого.

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