Путин рассказал о влиянии Михалкова на россиян

Путин: Михалков оказывает позитивное влияние на миллионы людей разных поколений
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков оказывает позитивное влияние на миллионы россиян разных поколений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Глава государства, выступая на юбилее режиссера, отметил, что Михалкова «любят миллионы людей», включая актеров, постановщиков и продюсеров.

«И что очень важно, как-то вам удается в силу вашего таланта безграничного оказывать такое позитивное влияние на миллионы людей, причем разных поколений, разных возрастных групп», — продолжил российский лидер.

Он отметил, что Михалков всегда находится на острие того, что происходит в РФ и в мире.

«И что самое главное, вы всегда на острие того, что происходит в душах и сердцах людей», — сказал Путин.

Политик добавил, что в этом, по его мнению, проявляется талант Михалкова.

21 октября этому режиссеру исполнилось 80 лет. В этот день Путин пришел на его юбилейный вечер. Мероприятие состоялось в театре «Мастерская «12». На нем присутствовали семья, друзья и коллеги режиссера. Президент в поздравлении Михалкову назвал его примером преданного служения своему делу.

Ранее Путин заявил, что в их с Михалковым взаимоотношениях есть химия.

