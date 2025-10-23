На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пришел на юбилей Михалкова

Режиссер Михалков опубликовал новые совместные кадры с Путиным
Telegram-канал «БЕСОГОН»

Режиссер и актер Никита Михалков рассказал в Telegram-канале, что президент России Владимир Путин лично поздравил его с юбилеем.

Путин пришел на юбилейный вечер Михалкова. Мероприятие состоялось в театре «Мастерская «12». На нем присутствовали семья, друзья и коллеги артиста. Режиссер назвал особой радостью, что к нему приехал президент России.

«И большая честь — объявленная им вчера новость о том, что я был удостоен высочайшей награды — ордена Святого апостола Андрея Первозванного, кавалером которого был и мой отец Сергей Владимирович Михалков. Отец, когда ему вручали этот орден, сказал слова, которые сегодня хотел бы повторить и я сам: «Я служил, служу и буду служить своему Отечеству», — поделился режиссер.

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру назвал его примером преданного служения своему делу.

До этого Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» заявил, что сам режиссер — настоящий патриот России в глубоком смысле этого слова. Путин отметил, что в их взаимоотношениях с Михалковым «есть химия».

Ранее патриарх Кирилл наградил Михалкова.

