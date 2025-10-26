Группа «Тату» объявила о концерте в Японии

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина рассказали в беседе с «Пятым каналом», что выступят в Японии.

По словам артисток, их поездка в Японию состоится перед гастролями в Мексике.

Концерт в Мексике пройдет 1 и 2 декабря. На данный момент все билеты распроданы. По данным издания «Абзац», на выступление должно прийти более двух тысяч зрителей.

Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

1 августа коллектив анонсировал новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

Ранее СМИ сообщили об избиении продюсера «Тату».