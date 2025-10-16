На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько миллионов заработали «Тату» в Мексике

«Абзац»: группа «Тату» заработала более 70 млн рублей на концертах в Мексике
Филипп Мануилов/РИА Новости

Группа «Тату» получила более 70 миллионов рублей за свои концерты в Мексике. Об этом сообщает издание «Абзац».

Концерт в Мексике пройдет 1 и 2 декабря. На данный момент все билеты распроданы. По данным издания, на выступление должно прийти более двух тысяч зрителей.

Солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.
1 августа коллектив анонсировал новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

Ранее сообщалось, что на день рождения «российского нового пирата» Пистолетова никто не пришел.

