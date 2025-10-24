На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об избиении продюсера «Тату»

112: избили известного продюсера Леонида Дзюника
true
true
true
close
Из личного архива

Неизвестные избили продюсера группы «Тату» Леонида Дзюника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По предварительным данным, на него напали на улице и нанесли несколько ударов. Сейчас Леонид находится в больнице из-за хронического заболевания сердца. Ему уже провели операцию», — говорится в посте.

Журналисты утверждают, что об этом им рассказал сам Дзюник.

В нулевые он концертным директором популярных «Тату» и «Smash!».

Как пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на Дзюника, его «довели» фанаты певицы Аллы Пугачевой.

«Он рассказал нам: неизвестные звонили и просили перестать «трепаться» о Примадонне», — говорится в посте.

По словам продюсера, ему стало стало плохо после звонка с угрозами — обострилась тахикардия. Сейчас мужчина якобы находится в больнице в тяжелом состоянии после хирургического вмешательства. Под наблюдением медиков он будет еще десять дней, пишут СМИ.

Ранее продюсер Виктор Дробыш признался, что Валерия является его любимой певицей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами