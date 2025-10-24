СМИ сообщили об избиении продюсера «Тату»

Неизвестные избили продюсера группы «Тату» Леонида Дзюника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По предварительным данным, на него напали на улице и нанесли несколько ударов. Сейчас Леонид находится в больнице из-за хронического заболевания сердца. Ему уже провели операцию», — говорится в посте.

Журналисты утверждают, что об этом им рассказал сам Дзюник.

В нулевые он концертным директором популярных «Тату» и «Smash!».

Как пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на Дзюника, его «довели» фанаты певицы Аллы Пугачевой.

«Он рассказал нам: неизвестные звонили и просили перестать «трепаться» о Примадонне», — говорится в посте.

По словам продюсера, ему стало стало плохо после звонка с угрозами — обострилась тахикардия. Сейчас мужчина якобы находится в больнице в тяжелом состоянии после хирургического вмешательства. Под наблюдением медиков он будет еще десять дней, пишут СМИ.

