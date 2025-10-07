Инстасамка обвинила Дору во вранье после того, как к ней ворвался сталкер

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) заявила в Telegram-канале, что не верит новостям про проникновение сталкера в квартиру Доры (Дарья Шиханова).

Инстасамка матом назвала Дору лгуньей. Она уверена, что историей с проникновением Шиханова пытается давить на жалость и «отмыть» свою пятую точку.

«Друзья, очень скоро вы поймете, о чем я. После моего фильма-разоблачения на Лысюк и Шаху – им уже ничего не поможет. Только если содрать лицо и пришить новое. Фильм будет длится около трех часов», — заявила рэперша.

Еропкина считает, что Дора пытается продать фанатам «образ «милой, безобидной, нормисной альтушки», используя НЛП-техники, чтоб они лояльно относились к ней.

6 октября Shot сообщил, что в Москве задержали сталкера певицы Доры.

По данным издания, 35-летний фанат Доры вычислил адрес артистки и ворвался к ней в квартиру, предварительно надев костюм Человека-паука. Он залез на крышу дома певицы и забрался через окна. Исполнительница вызвала полицию.

Ранее Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России.