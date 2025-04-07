Инстасамка объявила о покупке футбольного клуба

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) официально объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела вместе с мужем, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken) футбольный клуб «Чертаново-медиа».

Клуб ждет полный ребрендинг. Сменится весь состав игроков, название и форма. Также цвет команды изменится с синего на красный. Инстасамка опубликовала промо-ролик с футбольного поля, в котором предстала в новой форме.

Инстасамка вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

В марте Telegram-канал PostNews сообщил, что Moneyken нарушил ПДД почти 300 раз за восемь месяцев.

По данным издания, штрафы числятся на машине Еропкина Lamborghini Urus 2021, которую он приобрел в июле 2024 года. Moneyken совершил 297 нарушений ПДД: превышал скорость (248 раз), ездил по выделенной полосе (23 раза) и не соблюдал требования знаков или разметки (13 раз).

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