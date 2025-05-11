Инстасамка выбирает футболистов в свой клуб по знакам зодиака

Муж Инстасамки заявил, что рэперша выбирает футболистов по знакам зодиака

instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Олег Еропкин (Moneyken) рассказал в шоу «Дымоход», что его жена, рэперша Дарья Зотеева (Инстасамка), принимает участие в выборе футболистов для их клуба «Чертаново-медиа».

Еропкин отметил, что спортсмена не могут принять в команду без согласования Инстасамки. По словам продюсера, рэперша использует астрологию и подобные мистические типологии, чтобы выбрать футболиста.

«Если вратарь, ну просто Водолей, то все — нет. Если дата не подходит по арканам, шестерка закрыта в восьмерке, то мы пас, скип», — рассказал шоумен.

В апреле Зотеева сообщила, что приобрела вместе с мужем футбольный клуб «Чертаново-медиа».

Клуб ждет полный ребрендинг. Сменится весь состав игроков, название и форма. Также цвет команды изменится с синего на красный. Инстасамка опубликовала промо-ролик с футбольного поля, в котором предстала в новой форме.

Инстасамка вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу.

Ранее суд взыскал с сети суши «Ебидоеби» 300 тысяч рублей за песню певицы Инстасамки.