Появились подробности дела об афере с квартирой Долиной

РИА Новости: обвиняемая по делу Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза
Максим Блинов/РИА Новости

Одна из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве с квартирой артистки Ларисы Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Примерно в апреле месяце 2024 года в мессенджере Telegram Долиной Л.А. поступил звонок с абонентского номера ректора… которая сообщила, что с Долиной Л.А. свяжется сотрудник службы безопасности института, при этом больше ничего не пояснив», — говорится в материалах дела.

Из судебных документов следует, что впоследствии с певицей связался неизвестный мужчина, представившийся сотрудником безопасности института. Он сообщил артистке, что с ней свяжется якобы сотрудник ФСБ России для уточнения некоторых вопросов, уточняется в материалах.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников певица Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице.

