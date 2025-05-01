Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице

РИА Новости: покупательница квартиры Долиной обжаловала решение о ее передаче

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье обжаловала решение о незаконности сделки купли-продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, апелляционная жалоба Лурье поступила в Хамовнический суд Москвы. Лурье просит отменить решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры народной артистки.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с порталом «Страсти», что возвращение денег Полине Лурье за квартиру Ларисы Долиной зависит от объективности суда.

Адвокат подчеркнул, что суд должен оценить представленные доказательства и аргументы сторон, прежде чем принять решение.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Лурье заявила, что ей не вернули деньги за недвижимость.

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.