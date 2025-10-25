Умер актер дубляжа и звезда «Десяти негритят» Алексей Золотницкий

Актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщают «Известия».

«После продолжительной болезни актер скончался 25 октября 2025 года», — говорится в материале.

Сообщается, что в 2011 году актер перенес микроинсульт, после чего некоторое время продолжал выходить на сцену. Однако после еще одного инсульта в 2017 у него нарушились речь и координация.

Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года и вырос в самом центре Москвы — на Арбате. В свои 16 лет он поступил в театральное училище имени М. С. Щепкина при Малом театре, а также на на филологический факультет МГУ.

В течение карьеры актер сотрудничал с Театром имени Маяковского, Театром имени Моссовета и Театром-студии киноактера, где он играл Александра Чацкого в спектакле «Горе от ума», а также в постановках «Комедия ошибок» и «Заступница». Кроме того, с 1989 года Золотницкий работал в труппе Театра Табакова.

В рамках дубляжа его голосом говорили голивудские актеры Роберт Редфорд, Роберт де Ниро, Ален Делон, Энтони Хопкинс. Наконец, как киноактер Золотницкий наиболее известен в образе дворецкого Роджерса в «Десяти негритятах».

