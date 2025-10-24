23-летняя актриса умерла от редкого заболевания

Актриса Изабель Тейт умерла в 23 года от болезни Шарко-Мари-Тута

Американская актриса Изабель Тейт, сыгравшая в сериале «9-1-1: Нэшвилл», умерла в возрасте 23 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на агента девушки Ким Маккрей.

Тейт скончалась 19 октября после борьбы с редкой формой нервно-мышечного заболевания — болезни Шарко-Мари-Тута.

Семья Тейт назвала актрису «полной огня, борцом, никогда не оправдывающейся тем фактом, что у нее, возможно, есть инвалидность».

В детстве Тейт работала актрисой и моделью, а затем окончила Университет штата Средний Теннесси по специальности «предпринимательство». Ее возвращение к актерской карьере в фильме «9-1-1: Нэшвилл» стало первой взрослой ролью для актрисы. Пилотный эпизод отсняли в июне, а премьера шоу состоялась 6 октября.

Вместо покупки цветов семья попросила скорбящих сделать пожертвования в память о Тейт в пользу Ассоциации Шарко-Мари-Тут, которая распространяет информацию о заболевании.

До этого стало известно о смерти ведущего гитариста группы Kiss Пол «Эйс» Фрейли. Он умер 16 октября в возрасте 74 лет от травм, полученных при падении в прошлом месяце. У Фрейли произошло кровоизлияние в мозг. Из-за этого музыканту пришлось отменить предстоящие концерты.

Ранее скончался пионер электронной музыки Дэвид Болл.