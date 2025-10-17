На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер ведущий гитарист группы Kiss

Ведущий гитарист группы Kiss Фрейли умер в возрасте 74 лет
Krista Niles/AP

Ведущий гитарист группы Kiss Пол «Эйс» Фрейли умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Variety.

В публикации отмечается, что музыкант скончался в четверг, 16 октября, от травм, полученных при падении в прошлом месяце, инцидент произошел в его студии. У Фрейли случилось кровоизлияние в мозг. Из-за этого музыканту пришлось отменить предстоящие концерты.

«Мы дорожим всеми его лучшими воспоминаниями, его смехом и прославляем его сильные стороны и доброту, которые он даровал другим. Масштабы его кончины имеют эпические масштабы и непонятны. Размышляя обо всех своих невероятных жизненных достижениях, память Эйса продолжит жить вечно!» — говорится в заявлении семьи музыканта.

Фрейли играл в Kiss с момента образования в 1973 году до 1982 года. Тогда он начал сольную карьеру. В 1996 году Фрейли воссоединился с музыкантами из Kiss и продолжал сотрудничать с ними вплоть до 2002 года, после чего в очередной раз покинул коллектив.

Ранее басист группы Kiss попал в ДТП.

