Британский музыкант и продюсер, участник поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл, которого СМИ называют пионером электронной музыки, скончался на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил другой участник дуэта Марк Алмонд на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Алмонда, Болл «мирно скончался во сне» 22 октября. Музыкант на протяжении длительного периода времени боролся с болезнью, и в последние годы его состояние постепенно ухудшалось. Чем именно болел Болл, его коллега не уточнил. Он лишь добавил, что последнее выступление артиста состоялось несколько недель назад на фестивале Rewind.

По данным британской газеты The Guardian, дуэт Soft Cell был основан в 1979 году. В 1981-м, после выпуска трека Tainted Love, он стал всемирно известен.

До этого стало известно о смерти ведущего гитариста группы Kiss Пол «Эйс» Фрейли. Он умер 16 октября в возрасте 74 лет от травм, полученных при падении в прошлом месяце. У Фрейли произошло кровоизлияние в мозг. Из-за этого музыканту пришлось отменить предстоящие концерты.

Ранее умер бас-гитарист группы Limp Bizkit.