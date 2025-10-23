На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Баста три года искал идеального соучастника среди молодых рэперов

Рэперы Баста и ICEGERGERT выпустили совместный трек «Черный Стоник»
Gazgolder

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) три года искал идеального соучастника среди молодых рэперов для записи одного из треков и нашел его в лице ICEGERGERT . Об этом «Газете.Ru» сообщили в лейбле Gazgolder.

Баста и ICEGERGERT (настоящее имя Георгий Гергерт) выпустили трек «Черный Стоник», черновик которого около трех лет лежал в столе у Вакуленко.

«Это совпадение во взглядах, в предпочтениях, в том числе, и брендах одежды. Иногда нужно быть суровым человеком, чтобы преодолеть все и стать лучше», — рассказывает ICEGERGERT.

Премьера трека состоится 24 октября.

Накануне певица МакSим рассказала, как появились ее обновленные хитовые треки, перезаписанные совместно с Димой Биланом и Егором Кридом. По словам МакSим, сама она их не перепевала – исполнители сами предложили ей свое видение уже существующих композиций.

Ранее Виктория Дайнеко заявила о желании выступить на следующем «Интервидении».

