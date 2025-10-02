МакSим раскрыла секрет обновления своих хитов с Димой Биланом и Егором Кридом

Певица МакSим рассказала, как появились ее обновленные хитовые треки, перезаписанные совместно с Димой Биланом и Егором Кридом. В интервью для проекта «Сноб» артистка рассказала, что исполнители сами обратились к ней с этой идеей, и она ее с радостью поддержала.

Речь идет о песнях «Отпускаю» с Кридом и «Знаешь ли ты» с Биланом. По словам МакSим, сама она их не перепевала – исполнители сами предложили ей свое видение уже существующих композиций. Певица призналась, что всегда с большой радостью поддерживает талантливые, сделанные с душой коллаборации, которые привносят в творчество новые эмоции.

«Знаете, иногда мысль витает где-то в облаках — ты её ощущаешь, а уловить её успевает другой. И ты думаешь: да, это именно то, это была и моя мысль тоже! Егор Крид написал песню, которую мне хотелось бы услышать от кого-то. Дима Билан вложил частичку своей души и прожил её, исходя из своих эмоций. И это здорово!», — отметила МакSим.

Также в интервью певица поделилась эмоциями от исполнения хита «Знаешь ли ты» перед десятками тысяч болельщиков «Спартака», которые ей подпевали. По ее словам, ее часто приглашают выступить на различных спортивных мероприятиях, просто так вышло, что история с футбольным стадионом оказалась более популярной. На концерты активно ходят и другие спортсмены, которые ждут этот трек и поют вместе со звездой.

«У нас хороший художник по свету, и я прямо вижу, как люди подпевают, некоторые плачут», — отметила МакSим.

Напомним, в начале июня певица выпустила новый трек впервые за пять лет. Последний раз она представляла сингл «Спасибо» в феврале 2021 года. Артистка рассказывала, что песня «И правда..» посвящена ее чувствам и переживаниям после комы, которую она пережила после госпитализации с пневмонией.

