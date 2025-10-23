На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Виктория Дайнеко заявила о желании выступить на следующем «Интервидении»

Певица Дайнеко заявила о готовности представить Россию на «Интервидении-2026»
victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что готова принять участие в «Интервидении-2026», если ей поступит соответствующее предложение.

«Я бы, конечно, поехала», — сказала Дайнеко.

Артистка также выразила мнение, что России удалось достойно провести конкурс в этом году: «Россия прекрасно себя проявила в качестве организатора и принимающей стороны конкурса. Все было классно».

В минувшем сентябре в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию на шоу представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление. «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее Виктория Дайнеко высказалась о санкциях, введенных против нее Западом.

