На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный американский рэпер выступит в Москве

Рэпер Gucci Mane выступит 13 декабря в Москве
true
true
true
close
Ollie Millington/Rmv/Global Look Press

Рэпер Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис – настоящее имя) готовится к выступлению в России. Об этом сообщает ТАСС.

Дэвис споет 13 декабря на МТС Live Холл в Москве. Концерт будет иметь возрастное ограничение 16+. Поклонники смогут приобрести билеты на выступление в ближайшее время.

Gucci Mane получил наибольшую известность в 2005 году благодаря «Trap House». В его дискографии 16 студийных альбомов и множество микстейпов. В 2011 году десятый EP артиста The Return of Mr. Zone 6 попал на 18 место Billboard 200, а также на 2 место в чарте Rap Albums Chart и 8 на R&B/Hip-Hop Albums Chart.

В октябре появилась информация о том, что американский рэпер рэпера Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря. По данным Telegram-канала Mash, эти сообщения оказались основаны на фейковом договоре, который весь день рассылают в СМИ неизвестные.

Канье Уэст уже прилетал в Москву в июне 2024-го — тогда поклонники ожидали, что он выступит с концертом. Но тогда все обошлось лишь празднованием 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского.

Ранее Самойлова назвала нелепыми посты мошенников об изменах Джигана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами