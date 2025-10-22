Известный американский рэпер выступит в Москве

Рэпер Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис – настоящее имя) готовится к выступлению в России. Об этом сообщает ТАСС.

Дэвис споет 13 декабря на МТС Live Холл в Москве. Концерт будет иметь возрастное ограничение 16+. Поклонники смогут приобрести билеты на выступление в ближайшее время.

Gucci Mane получил наибольшую известность в 2005 году благодаря «Trap House». В его дискографии 16 студийных альбомов и множество микстейпов. В 2011 году десятый EP артиста The Return of Mr. Zone 6 попал на 18 место Billboard 200, а также на 2 место в чарте Rap Albums Chart и 8 на R&B/Hip-Hop Albums Chart.

В октябре появилась информация о том, что американский рэпер рэпера Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря. По данным Telegram-канала Mash, эти сообщения оказались основаны на фейковом договоре, который весь день рассылают в СМИ неизвестные.

Канье Уэст уже прилетал в Москву в июне 2024-го — тогда поклонники ожидали, что он выступит с концертом. Но тогда все обошлось лишь празднованием 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского.

