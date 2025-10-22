На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игорь и Григорий Верники снялись в криминальной драме

Режиссер Денис Карышев снял криминальную драму «Приговор»
Студии KIONFILM и РоЕл завершили съемки криминальной драмы «приговор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Картина рассказывает о мужчине Савве, который вышел на свободу спустя 22 года. Герой решил покончить с криминальным прошлым и начать мирную жизнь с любимой. Однако судьба втягивает Савву в разборки. В порыве мести мужчина решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь.

В главной роли — звезда сериалов «Хрустальный» и «Невский» Антон Васильев. Актер сравнил своего персонажа с героями Сергея Бодрова из фильма Алексея Балабанова «Брат» Алексея Балабанова и Роберта Де Ниро из картины Мартин Скорсезе «Таксист».

«Обычные люди, оказавшиеся в необычных обстоятельствах и вынужденные выбирать путь. И это становится основным конфликтом нашего сериала — поиск пути, некоего смысла жизни. Правильный он или нет — со стороны судить всегда легче. Но в Савве горит огонь его личной правды, которая, наверное, так и подкупает нас, когда мы смотрим на таких персонажей», — поделился артист.

Режиссером проекта стал Денис Карышев. В ролях: Карина Андоленко, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Александр Устюгов, Роман Маякин, Максим Белбородов, Станислав Бондаренко, Владимир Виноградов, Ангелина Пахомова, Дмитрий Муляр.

