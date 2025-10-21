Звезда «Счастливы вместе» потратила полмиллиона рублей за год обучения дочери

Актриса Бочкарева рассказала, что ее дочь учится за 500 тыс. рублей в год

Актриса Наталья Бочкарева рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что тратит около полумиллиона рублей в год за обучение дочери Марии.

17-летняя дочь Бочкаревой Мария поступила в МГИМО на факультет международных отношений. Актриса отметила, что такая большая сумма за обучение в ВУЗе мотивирует ее работать больше. Звезда «Счастливы вместе» добавила, что подобная цена на высшее образование сейчас практически везде.

Бочкарева отметила, что Мария не тяготеет к актерскому искусству, а вот старший сын Иван – наоборот.

«У меня больше сын. Он до сих пор со мной ходит на разные передачи. Где-то на фортепиано поиграть, где-то с мамой попеть. Ему это нравится. А Мария всегда интересовалась другим творчеством. К примеру, что-то порисовать, музыкой позаниматься», — рассказала артистка.

Наталья Бочкарева воспитывает трех детей. С 2007 по 2014 года она была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В их союзе появились на свет двое детей – сын Иван в 2007-м и дочь Мария в 2008-м. В апреле 2023-го актриса родила сына Александра.

Ранее суд отказал в иске звезды «Счастливы вместе» об алиментах.