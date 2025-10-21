На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Счастливы вместе» потратила полмиллиона рублей за год обучения дочери

Актриса Бочкарева рассказала, что ее дочь учится за 500 тыс. рублей в год
true
true
true
close
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Наталья Бочкарева рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что тратит около полумиллиона рублей в год за обучение дочери Марии.

17-летняя дочь Бочкаревой Мария поступила в МГИМО на факультет международных отношений. Актриса отметила, что такая большая сумма за обучение в ВУЗе мотивирует ее работать больше. Звезда «Счастливы вместе» добавила, что подобная цена на высшее образование сейчас практически везде.

Бочкарева отметила, что Мария не тяготеет к актерскому искусству, а вот старший сын Иван – наоборот.

«У меня больше сын. Он до сих пор со мной ходит на разные передачи. Где-то на фортепиано поиграть, где-то с мамой попеть. Ему это нравится. А Мария всегда интересовалась другим творчеством. К примеру, что-то порисовать, музыкой позаниматься», — рассказала артистка.

Наталья Бочкарева воспитывает трех детей. С 2007 по 2014 года она была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В их союзе появились на свет двое детей – сын Иван в 2007-м и дочь Мария в 2008-м. В апреле 2023-го актриса родила сына Александра.

Ранее суд отказал в иске звезды «Счастливы вместе» об алиментах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами