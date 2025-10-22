Галустян рассказал о финансовой поддержке дочерей после развода

Шоумен Галустян заявил, что раз в неделю отправляет дочерям деньги

Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян признался в беседе с «Пятым каналом», что поддерживает отношения с дочерями после развода.

По словам Галустяна, в его отношениях с дочерями ничего не изменилось. Артист также поддерживает детей финансово.

«Каждую неделю скидываю деньги на карточку, чтобы тратили. На карманные расходы. То есть чтобы как-то там поесть, как-то себя обеспечить, купить себе косметику, еще чего-то. У них когда каникулы, они в Дубай летят отдыхать», — поделился комик.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина.

1 мая журналистка Алена Мартынова заявила, что причиной развода Михаила Галустяна с Викторией Штефанец мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой.

10 мая Штефанец опровергла, что у комика была любовница. Она заявила, что никто никого не предавал и не бросал. Решение о расставании было совместным.

Экс-супруга Галустяна назвала юмориста хорошим, порядочным и добрым мужчиной. Она уверила, что шоумену самому сейчас непросто.

Ранее Лолита стала жертвой мошенников.