Бывшая жена Галустяна назвала неприятными слухи о любовнице комика

Бывшая жена Галустяна Штефанец заявила, что комик не предавал ее

Бывшая жена Михаила Галустяна Виктория Штефанец опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у комика была любовница.

Штефанец заявила, что никто никого не предавал и не бросал. Решение о расставании было совместным. Экс-супруга Галустяна назвала юмориста хорошим, порядочным и добрым мужчиной. Она уверила, что шоумену самому сейчас непросто.

По словам Штефанец, между ней и Галустяном нет обид.

«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне дурацких слухов об уходе к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек», — рассказала бывшая жена артиста.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина.

1 мая журналистка Алена Мартынова заявила, что причиной развода Михаила Галустяна с Викторией Штефанец мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой.

Известно, что Милена беременна. Она не раскрывает имя отца. После появления слухов девушке стали писать с просьбой прокомментировать, что она якобы ждет ребенка от Галустяна. Девушка опровергла эту информацию.

Ранее беременная визажистка Галустяна попала в больницу на фоне слухов о романе с комиком.