Лолита стала жертвой мошенников: «Милявская — дура»

Певица Лолита Милявская призналась в Telegram-канале, что стала жертвой мошенников.

По словам артистки, злоумышленники позвонили ей во время похода к стоматологу. В тот момент Милявская ждала доставку двух микрофонов. Певице позвонили якобы от лица транспортной компании.

«Я говорю им: «Я вообще-то ко врачу подъехала, оставьте в подъезде». Они говорят: «Так вы код нам отдайте». И я тут же отдаю код, не глядя. Отдаю код и слышу фразу: «Вы, Милявская, дура, сразу код нам отдала». И я понимаю, что приплыла», — поделилась исполнительница.

Лолита порадовалась, что рядом с ней были «толковые люди», которые поменяли ей везде пароли. После этого певица отправилась в ближайшие «Госуслуги», чтобы поставить запреты на все имущество и кредиты.

15 октября певица Наталья Штурм рассказала, что мошенники обманули ее через Telegram. По словам артистки, теперь ее доверие к мессенджеру подорвано. Она была уверена, что через него никто ничего не взламывает. Сообщение было написано с аккаунта председателя ЖСК. Он якобы проводил электронную перепись жителей дома. В итоге мошенники взломали аккаунт звезды на «Госуслугах».

