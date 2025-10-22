На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лолита стала жертвой мошенников: «Милявская — дура»

Певица Лолита призналась, что повелась на обман мошенников
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская призналась в Telegram-канале, что стала жертвой мошенников.

По словам артистки, злоумышленники позвонили ей во время похода к стоматологу. В тот момент Милявская ждала доставку двух микрофонов. Певице позвонили якобы от лица транспортной компании.

«Я говорю им: «Я вообще-то ко врачу подъехала, оставьте в подъезде». Они говорят: «Так вы код нам отдайте». И я тут же отдаю код, не глядя. Отдаю код и слышу фразу: «Вы, Милявская, дура, сразу код нам отдала». И я понимаю, что приплыла», — поделилась исполнительница.

Лолита порадовалась, что рядом с ней были «толковые люди», которые поменяли ей везде пароли. После этого певица отправилась в ближайшие «Госуслуги», чтобы поставить запреты на все имущество и кредиты.

15 октября певица Наталья Штурм рассказала, что мошенники обманули ее через Telegram. По словам артистки, теперь ее доверие к мессенджеру подорвано. Она была уверена, что через него никто ничего не взламывает. Сообщение было написано с аккаунта председателя ЖСК. Он якобы проводил электронную перепись жителей дома. В итоге мошенники взломали аккаунт звезды на «Госуслугах».

Ранее Ксению Бородину взломали в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами