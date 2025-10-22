На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еще один музей во Франции был ограблен спустя часы после кражи в Лувре

France Info: музей Дени Дидро был ограблен спустя часы после кражи в Лувре
Depositphotos

Всего через несколько часов после ограбления в парижском Лувре неизвестные похитили ценные экспонаты из музея Дени Дидро в городе Лангре. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на заявление мэрии.

По данным правоохранительных органов, воры проникли в «Дом просвещения Дени Дидро» ночью, взломав входную дверь и разбив витрину. Пропавшей частью «сокровищ музея» оказалась коллекция золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты не пострадали.

В связи с инцидентом музей закрыт для посещения. Министерство внутренних дел Франции распорядилось немедленно усилить охрану музеев и объектов культурного наследия по всей стране.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III. Регалия лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее сообщалось, что директор Лувра попыталась уйти в отставку после ограбления музея.

