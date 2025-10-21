Директор Лувра попыталась уйти в отставку после ограбления музея

Figaro: директор Лувра подала в отставку после ограбления музея, но ее не приняли

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после ограбления, однако ей отказали на фоне грядущей реставрации музея. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что директора Лувра назначает президент Франции по предложению министра культуры.

Издание утверждает, что лидер республики Эммануэль Макрон несколько раз звонил де Кар в последние дни.

Он сказал ей: «Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея», говорится в публикации.

До этого стало известно, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее юрист назвал ошибки, которые допустили французские власти в охране Лувра.