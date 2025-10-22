Киркоров сравнил себя с Железным Дровосеком

Народный артист России Филипп Киркоров заявил в беседе с «Пятым каналом», что уже давно живет в сказке «Волшебник Изумрудного города».

«Я — Великий Гудвин или Железный Дровосек — вот это прям про меня», — поделился певец.

14 октября «КП-Петербург» сообщил, что каменщик, с которого Филипп Киркоров требовал 10,7 млн рублей за плохое оформление его пентхауса, подал встречный иск на артиста.

По словам предпринимателя Георгия Барановского, решение об этом он принял после экспертизы, на которой бизнесмен и артист встретились лично. Каменщик отметил, что атмосфера во время встречи была накалена до предела, но он был готов пойти на мировую. Однако Киркоров отказался от этого предложения.

Барановский обратил внимание, что экспертиза была проведена с нарушениями, потому что не был показан весь объем работ, несмотря на просьбы.

Разбирательства вокруг пентхауса Киркорова начались еще в 2022 году. За оформление полов артисту Барановский взял 13 млн рублей. Сначала певца все устраивало, но со временем он обвинил каменщика в некачественной работе и подал на него в суд, требуя компенсации.

Ранее адвокат Киркорова вспомнил об Израиле и Палестине, комментируя иск против певца.