Каменщик из Петербурга подает встречный иск к Киркорову

Петербургский каменщик, с которого певец Филипп Киркоров требовал 10,7 млн рублей за плохое оформление его пентхауса, подал встречный иск на артиста. Об этом сообщает «КП-Петербург».

По словам предпринимателя Георгия Барановского, решение об этом он принял после экспертизы, на которой бизнесмен и артист встретились лично. Каменщик отметил, что атмосфера во время встречи была накалена до предела, но он был готов пойти на мировую. Однако Киркоров отказался от этого предложения.

Барановский обратил внимание, что экспертиза была проведена с нарушениями, потому что не был показан весь объем работ, несмотря на просьбы.

Разбирательства вокруг пентхауса Киркорова начались еще в 2022 году. За оформление полов артисту Барановский взял 13 млн рублей. Сначала певца все устраивало, но со временем он обвинил каменщика в некачественной работе и подал на него в суд, требуя компенсации. Барановский отметил, что Киркорову не выгодно отказываться от мировой, потому что в случае встречного иска работа в пентхаусе встанет до окончания разбирательств.

