На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Киркорова вспомнил об Израиле и Палестине, комментируя иск против певца

Адвокат Добровинский заявил, что не знает, пытался ли Киркоров решить конфликт с охранником
true
true
true
close
VK Видео

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал иск охранника с концерта Ани Лорак, поданный против певца, — мужчина требует от народного артиста России 2 млн рублей и публичных извинений.

«Ну, [конфликт] Палестины с Израилем закончился более или менее миром, все заканчивается миром когда-то», — заявил юрист, отвечая на вопрос о возможном мирном урегулировании.

Адвокат также признался, что не в курсе, пробовал ли Киркоров принести извинения охраннику и решить конфликт мирно. Кроме того, он отметил, что не знает, почему против певца подали иск лишь спустя два года после инцидента.

Об иске охранника Александра Короткого против Киркорова стало известно в октябре 2025 года. По информации СМИ, поводом для этого стало того, что певец толкнул охранника.

Ранее Киркоров ответил Пригожину на критику протеже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами