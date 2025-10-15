Адвокат Киркорова вспомнил об Израиле и Палестине, комментируя иск против певца

Адвокат Добровинский заявил, что не знает, пытался ли Киркоров решить конфликт с охранником

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал иск охранника с концерта Ани Лорак, поданный против певца, — мужчина требует от народного артиста России 2 млн рублей и публичных извинений.

«Ну, [конфликт] Палестины с Израилем закончился более или менее миром, все заканчивается миром когда-то», — заявил юрист, отвечая на вопрос о возможном мирном урегулировании.

Адвокат также признался, что не в курсе, пробовал ли Киркоров принести извинения охраннику и решить конфликт мирно. Кроме того, он отметил, что не знает, почему против певца подали иск лишь спустя два года после инцидента.

Об иске охранника Александра Короткого против Киркорова стало известно в октябре 2025 года. По информации СМИ, поводом для этого стало того, что певец толкнул охранника.

