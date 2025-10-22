«Присмотрелся бы к 2030-му»: Кадони оценил прогноз Пугачевой о важных событиях 2027 года

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кадони анонсировал важные события в 2030 году

Звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони в беседе с «Газетой.Ru» оценил прогноз певицы Аллы Пугачевой, которая анонсировала некие важные события на 2027 год.

«В 2027 году, как и в другие годы, произойдет что-то важное, так устроена наша жизнь. Но я бы все-таки присмотрелся к 2030-му. Хотя, возможно, у Аллы Борисовны какие-то политические инсайды, с эзотерикой они не всегда бьются», — заявил Кадони.

Алла Пугачева в недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) заявила, что в 2027 году случатся важные события. Какие именно, она не уточнила

«Я знаю, что будет дальше, но не имею права говорить. Давайте доживем до 2027 года. Запомни — 2027 год», — сказала Пугачева.

Ранее сообщалось, что Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в 28 млн рублей в России.