Невеста Лепса сравнила мужа с костью

Невеста Лепса Аврора Киба назвала мужа костью
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сравнила мужей с костью.

«Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!» — пошутила блогерша.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого.

В марте 2025-го Киба рассказала, что ее мать поладила с Лепсом. Она назвала отношения жениха и родительницы потрясающими.

В июне Киба рассказала о слухе, что она якобы завела роман с фитнес-тренером, украла 170 миллионов рублей у Лепса и уехала в Марокко. Блогерша уверила, что это неправда.

20 октября телеведущая Виктория Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы против Авроры Кибы. По данным РИА Новости, иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации Бони. На данный момент он принят к производству. Заседание по делу пройдет 8 декабря. В документах, полученных изданием, не раскрывается основания и сумма требований телеведущей.

Ранее Лепса потребовали внести в «стоп-лист» за неподобающее поведение.

