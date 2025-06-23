Невеста Лепса высмеяла слух о любовнике фитнес-тренере

Невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба, высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи об изменах.

Киба рассказала о слухе, что она завела роман с фитнес-тренером, украла 170 миллионов рублей у Лепса и уехала в Марокко. Блогерша уверила, что это неправда.

«Никогда ничего не воровала, но… Если бы я украла такие деньги, я бы поехала в Милан, ну или в Париж, например», — пошутила невеста певца.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого.

В марте 2025-го Киба рассказала, что ее мать поладила с Лепсом. Она назвала отношения жениха и родительницы потрясающими.

Киба учится в Лондонском колледже моды и занимается развитием личного бренда. Вместе с Лепсом в свет она выходит с 2024 года. 23 апреля 2025-го она заявила, что удачный брак лучше учебы в вузе.

Ранее возлюбленная Лепса спровоцировала слухи о тайной свадьбе с певцом.