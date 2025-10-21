Музейный вор посоветовал грабителям Лувра продать украденное обратно

Вор Коннор посоветовал грабителям Лувра вернуть украденное через несколько лет

Известный американский музейный вор-рецидивист Майлз Коннор предложил грабителям Лувра оригинальный способ монетизировать похищенные драгоценности — вернуть их через несколько лет за вознаграждение. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ABC.

«Лучшее, что они могут сделать... — это подержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь обратиться в музей, скажем, адвоката», — пояснил Коннор.

По мнению преступника, вознаграждение за возврат украденного может достичь $5 млн. Он также отметил, что ограбление Лувра может стать самым дорогим в истории музеев.

Коннор подчеркнул, что ценность похищенного заключается не только в материальной стоимости, но и в исторической значимости, из-за чего грабителей будет «обливать грязью вся страна».

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщили, что выкупил бы украденные из Лувра драгоценности.