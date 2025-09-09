Гармаш назвал главное отличие российского аналога «Оскара»: «Все думают о кассе»

Народный артист России Сергей Гармаш назвал главное отличие Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара». Актера цитирует ТАСС.

Гармаш назвал «Бриллиантовую бабочку» важной и нужной премией.

«Главное, что тут все по-нашему — с уважением к традициям, к культуре. Сейчас все больше думают о кассе, а важно, чтобы главным оставались талант и любовь к делу», — делится он.

Инициатором и вдохновителем создания Евразийской Академии и кинонаграды стал режиссер и актер Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве.

Фильм — лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, в каждой следующей номинации победители получат по $250 тысяч. По словам Михалкова, награду будут вручать в валюте той страны, где будет проходит церемония.

Премии также будут вручаться в категориях «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф»

Ранее Михалков сказал, что снимает шляпу перед американским кино.