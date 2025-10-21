На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исполнительница хита «Сигма-бой» рассказала о запоминающемся подарке на день рождения

Певица Янковская призналась, что ей подарили золотую рыбку на день рождения
Кирилл Зыков/РИА Новости

Певица Мария Янковская, спевшая вместе с исполнительницей Betsy песню «Сигма Бой», поделилась, что на ее 13-й день рождения ей подарили золотую рыбку. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

Праздник устроили в стиле фильма «Москва слезам не верит». По ее словам, ей подарили почти все подарки из ее виш-листа, однако, рыбка стала наиболее запоминающимся презентом. Артистка отметила, что ей нравится, когда ее поздравляют и делают сюрпризы.

«Я люблю наблюдать за реакцией людей, когда они видят, что ты им преподнес. Но, конечно, очень приятно самой получать подарки — пусть даже маленькие, и тем не менее. Это значит, что человек подумал о тебе, захотел сделать сюрприз», — заключила Янковская.

В начале октября Мария Янковская в разговоре с «Газетой.Ru» на международной ежегодной премии RB рассказала об отношении к творчеству Олега Газманова и Татьяны Булановой. По ее словам, он их не слушает, но знает самые популярные песни.

Газманов и Буланова в последнее время стали популярными у зумеров благодаря завирусившимся в социальных сетях видео с их зажигательными выступлениями.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Сигма-бой» может поучаствовать в «Голубом огоньке».

