Исполнительница хита «Сигма бой» хочет записать TikTok c Газмановым

Исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская в разговоре с «Газетой.Ru» на международной ежегодной премии RB рассказала об отношении к творчеству Олега Газманова и Татьяны Булановой.

«Я видела, что сейчас завирусился танец Газманова. Если честно, их [Буланову и Газманова] не слушаю, но, конечно, знаю крутые песни — самые культовые, самые популярные. Можно было бы встретиться, поснимать танец с Газмановым. Я отношусь нормально [к артистам 90-х]. В моем возрасте активнее слушают более молодых исполнителей, но для старших поколений это легенды, которые никогда не будут старыми», — поделилась Янковская.

Газманов и Буланова в последнее время стали популярными у зумеров благодаря завирусившимся в социальных сетях видео с их зажигательными выступлениями.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Сигма бой» может поучаствовать в «Голубом огоньке».