Исполнительница хита «Сигма-бой» может поучаствовать в «Голубом огоньке»

Автор «Сигма-боя» Чертищев заявил, что не против участия его дочери в «Голубом огоньке»
Пресс-служба музыкального сервиса Звук

Автор песни «Сигма-бой» Михаил Чертищев заявил в беседе с «Абзацем», что не против поучаствовать вместе с дочерью Светланой (Betsy – сценический псевдоним).

Чертищев считает, что формат «Голубых огоньков» уже изжил себя. Поэтому, по мнению композитора, будет прекрасно, если на таком мероприятии появятся молодые артисты.

«Новых исполнителей нужно поддерживать. Таким образом телепередача смогла бы набрать аудиторию помоложе. Если бы меня позвали выступать с дочерью, то мы бы подумали над этим предложением», — поделился Чертищев.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

В сентябре 2025 года Юрий Антонов усомнился в существовании «черных списков» на «Голубых огоньках». Он считает, что никакой подобной базы «нет и быть не может». Однако певец не исключил, что у телеканалов существует пул неинтересных для зрителя артистов, которых не приглашают на съемки.

