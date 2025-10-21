На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У компании Эмина Агаларова нашли полумиллионный долг

Компания бизнесмена Агаларова задолжала 478 тысяч рублей штрафов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У компании, учредителем которой является артист и бизнесмен Эмин Агаларов, нашли полумиллионный долг. Об этом сообщило издание «Страсти» со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.

Агаларов владеет долей в 100% в ООО «Сервис холл», занимающемся ресторанной деятельностью и оказывающем услуги по доставке продуктов питания.

Согласно данным базы, в отношении компании возбуждено шесть исполнительных производств, самое раннее из них появилось еще в январе 2025 года, позднее — в сентябре 2025 года. Общая сумма задолженности вместе с исполнительскими сборами составила 478 тысяч рублей. В большинстве случаев причиной взысканий указан штраф, назначенный судом.

Накануне юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) погасил все налоговые задолженности после рассмотрения его дела в мировом суде. Исполнительное производство, связанное с взысканием налогов и сборов, включая пени, открылось 25 августа. Однако уже спустя три дня, 28 августа, оно было закрыто в силу погашения всех задолженностей и штрафов.

Ранее стало известно, как Водонаева может избежать погашения 1,8 млн рублей за свет.

