Максим Галкин погасил долги по налогам после судебного разбирательства

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) погасил все налоговые задолженности после рассмотрения его дела в мировом суде. Об этом RT сообщает со ссылкой на данные реестра судебных дел.

Исполнительное производство, связанное с взысканием налогов и сборов, включая пени, открылось 25 августа. Однако уже спустя три дня, 28 августа, оно было закрыто в силу погашения всех задолженностей и штрафов. При этом статус ИП Галкин был аннулирован еще в 2023 году.

Напомним, 26 сентября стало известно, что компания «Мосэнергосбыт» отозвала иск к юмористу Максиму Галкину после выплаты задолженности за электроэнергию в размере 500 тысяч рублей. Долг был накоплен в его подмосковном замке в деревне Грязь. В августе энергетики подали иск в суд и направили уведомление об ограничении электроснабжения. В результате долг был полностью погашен к 15 сентября.

Ранее сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов.