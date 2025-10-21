На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Максим Галкин погасил долги по налогам после судебного разбирательства

Максим Галкин погасил долги по налогам за ликвидированное ИП и оплатил штрафы
true
true
true
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) погасил все налоговые задолженности после рассмотрения его дела в мировом суде. Об этом RT сообщает со ссылкой на данные реестра судебных дел.

Исполнительное производство, связанное с взысканием налогов и сборов, включая пени, открылось 25 августа. Однако уже спустя три дня, 28 августа, оно было закрыто в силу погашения всех задолженностей и штрафов. При этом статус ИП Галкин был аннулирован еще в 2023 году.

Напомним, 26 сентября стало известно, что компания «Мосэнергосбыт» отозвала иск к юмористу Максиму Галкину после выплаты задолженности за электроэнергию в размере 500 тысяч рублей. Долг был накоплен в его подмосковном замке в деревне Грязь. В августе энергетики подали иск в суд и направили уведомление об ограничении электроснабжения. В результате долг был полностью погашен к 15 сентября.

Ранее сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами