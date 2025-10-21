Стало известно, как Водонаева может избежать погашения 1,8 млн рублей за свет

Телеведущая Алена Водонаева должна быстро принять меры, если хочет избежать погашения счета за электричество на сумму 1,8 млн рублей, отметил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Если начисление произвели неверно, то следует оперативно обратиться в суд, а если обнаружится, что требования Мосэнергосбыта обоснованы, то сохранить деньги звезда сможет, объявив себя банкротом, рассказал он Общественной Службе Новостей.

Специалист отметил, что если начисление произведено с ошибкой, то она может потребовать перерасчета. Более того, потребителю в этом случае полагается штраф в размере 50 % от суммы переплаты – это предусмотрено в Жилищном кодексе РФ. Но игнорировать ситуацию нельзя, так как даже если в счете есть ошибка, то разбирательства могут иметь последствия от уклонения от уплаты. Помимо начисления пени, это отключение услуги, пояснил Бондарь.

«При задолженности более двух месяцев энергокомпания имеет право ограничить подачу электроэнергии, но только после письменного уведомления за 20 дней до отключения. Срок исковой давности по коммунальным платежам составляет три года согласно статье 196 Гражданского кодекса РФ», — отметил эксперт ЖКХ.

Если же обнаружится, что начисление все-таки произведено правильно, и требования Мосэнергосбыта к Водонаевой обоснованы, то избежать погашения счета она может, если объявит себя банкротом, добавил специалист. Он напомнил, что запустить эту процедуру можно при совокупном долге в полмиллиона рублей.

Напомним, адвокат Ольга Власова также отметила, что блогерша и телеведущая Алена Водонаева может отсудить у Мосэнергосбыта около 900 тысяч рублей из-за их ошибки. Как объяснила Власова, за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги полагается штраф 50 % от неправильно начисленной суммы. 19 октября Водонаевой предъявили сумму за электричество в размере 1 млн 798 тысяч 498 рублей за две квартиры. Адвокат уверена, что такой задолженности в принципе не может быть за один месяц.

Ранее в Москве началось принудительное взыскание коммунальных платежей с блогерши Лерчек.