Дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Лиза и Гарри могут не получить паспорт России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, по закону от 26 октября 2023 года в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должна стоять отметка о российском гражданстве. Без нее детям не могут оформить российские документы – загранпаспорт, прописку и паспорт. Гражданство необходимо подтвердить в присутствии родителей либо через МВД в России, либо через представительство РФ за границей.

После начала СВО Галкин и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

10 августа 2025 года журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, где та ответила на вопрос о предательстве Родины.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.

